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Россияне атаковали дронами полицейских, которые спасали раненых женщин в Авдеевке (видео)

Архивное фото: Россияне атаковали дронами полицейских (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные атаковали дронами правоохранителей в Авдеевке Донецкой области. В этот момент они помогали раненым женщинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Отмечается, что "Белые ангелы" получили сообщение, что в частном секторе пострадали люди. Мужчина погиб, а жена получила тяжелые ранения.

В тот момент, когда полицейские оказывали женщине медицинскую помощь, враг сбросил с дрона боеприпас. Правоохранители заметили, что дроны продолжает следить за ними и может в любой момент направить по ним удар.

"Действовали быстро и слаженно и уже через несколько минут безопасно доставили пострадавшую в местную больницу. Медики стабилизировали ее для дальнейшей эвакуации в Мирноград", - говорится в сообщении.

Другую женщину также спасли

Полиция сообщает, что тяжелые травмы в результате ракетного обстрела получила еще одна местная жительница. Состояние ее было критическое. 

"Спасали женщину по тому же алгоритму: неотложная помощь - остановка в местной больнице для стабилизации состояния - эвакуация в тыловое медучреждение", - добавили правоохранители.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая является опасной.

О том, возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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