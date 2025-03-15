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Россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск: есть раненые и значительные повреждения

Одесская область, Суббота 15 марта 2025 09:20
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Россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск: есть раненые и значительные повреждения Фото: россияне атаковали дронами Одессу и Черноморск, есть раненые (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 15 марта армия РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть серьезные повреждения, возник пожар, не обошлось без раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Одесса

В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

"В Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица осколками стекла в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу", - рассказал Кипер.

Последствия атаки РФ на Одесскую область (facebook.com/DSNSODE)

Черноморск

Также в результате атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение.

"По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение - в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, восстановлено электроснабжение", - отметил глава ОВА, добавив, что работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 15 марта российские войска запустили по Украине две баллистические ракеты и 178 дронов. ПВО, которая работала в 14 областях, сбила большинство беспилотников.

При этом без последствий не обошлось. В частности, РФ атаковала энергоинфраструктуру железной дороги в Днепропетровской области и Запорожье.

Кроме того, захватчики атаковали дронами Сумы и Одесскую область. Была повреждена энергетическая инфраструктура.

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