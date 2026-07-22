Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая

В одном из населенных пунктов вражеский дрон попал в двухэтажный малоквартирный дом. В результате удара погибла женщина.

В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Прошло без пострадавших.

В результате атаки также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация.

Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)

На местах происшествия работают спасательные и экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.