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Россияне ударили по предприятию в Никополе, известно о пяти пострадавших

Понедельник 27 января 2025 11:14
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Россияне ударили по предприятию в Никополе, известно о пяти пострадавших Иллюстративное фото: россияне ударили по предприятию в Никополе 27 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска утром понедельника, 27 января, обстреляли город Никополь. Было повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Уже с утра российская армия терроризирует Никополь", - написал Лысак.

По его словам, в результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет, они все госпитализированы.

Также из-за обстрела произошел пожар, который оперативно укротили спасатели. Было повреждено промышленное предприятие.

Напомним, сегодня во время ночной атаки России по территории Украины пострадал город Днепр и Днепропетровская область. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

Ночная атака по Украине

В ночь на понедельник, 27 января, российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами с разных направлений. Из-за атаки дронов воздушная тревога объявлялась в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.

Также о работе ПВО сообщалось и в Ивано-Франковской области - россияне несколько раз атаковали область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры.

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Никополь Днепропетровская область Война в Украине
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