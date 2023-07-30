Россияне атаковали Днепропетровскую область "шахедами" и артиллерией: какие последствия

Так, четырежды россияне били из артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

А на Криворожский район противник направил два "шахеда" - их сбили защитники неба из ВК "Юг".

"Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден складское помещение", - отметил Лысак.

Он добавил, что последствия атак уточняются, но погибших и пострадавших нет.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские войска почти каждый день обстреливают территорию Днепропетровской области из реактивной и тяжелой артиллерии, расположенной на другом берегу Днепра. В основном под удар попадает Никополь и район.

Так, 22 июля из-за обстрелов пострадали три человека - два мужчины и женщина, в городе было повреждено 8 домов.

А в ночь на 11 июля оккупанты при обстреле Никопольского района выпустили из артиллерии полтора десятка снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.