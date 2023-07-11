Оккупанты снова обстреливали Никопольский район ночью, - ОВА

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики этой ночью применяли артиллерию для своих ударов.

Об этом 11 июля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

По данным чиновника, в этот раз войска РФ выпустили по региону полтора десятка снарядов во время атак.

"Били из тяжелой артиллерии. Дважды - по Марганецкой громаде, и еще раз - по Никополю", - рассказал он.

К счастью, в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и пострадавших.

Остальные последствия обстрелов выясняются, добавил глава ОВА.

Удары по Никополю и Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают территорию Днепропетровской области почти ежедневно. Оккупанты для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.

Так, минувшей ночью захватчики также били из артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.

А перед этим, 3 июля, в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.