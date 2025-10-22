Россияне атаковали Бровары: в городе горел дом, госпитализировали женщину

"В результате вражеской атаки в Броварах произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализован", - говорится в сообщении в 02:17.

Также Калашник добавил, что в больницу госпитализировали женщину. Она была в шоковом состоянии.

"В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется", - добавил глава ОВА.