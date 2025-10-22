Россияне атаковали Бровары: в городе горел дом, госпитализировали женщину

В ночь на 22 октября враг атаковал город Бровары Киевской области. В результате обстрела загорелся дом, а также госпитализировали пожилую женщину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Николая Калашника.
"В результате вражеской атаки в Броварах произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализован", - говорится в сообщении в 02:17.
Также Калашник добавил, что в больницу госпитализировали женщину. Она была в шоковом состоянии.
"В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется", - добавил глава ОВА.
Напомним, что кроме Киевской области, этой ночью пострадал Киев. В частности, враг совершил три серии ударов баллистикой по столице, в результате чего в городе возникли пожары.
Кроме этого, враг атаковал дронами Запорожье. По городу было 9 ударов, из-за чего горят дома и есть пострадавший.
Также была информация о взрывах в Измаиле Одесской области, после чего, по информации в СМИ, в городе пропал свет.