Россияне из артиллерии ударили по Херсонской области: повреждены электросети и газопроводы

В результате удара мужчина получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Также были повреждены 10 домов местных жителей.

В селе уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений.

Напомним, вчера россияне около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области, погиб один человек, еще шесть гражданских ранены.

В результате вражеского обстрела Херсона были повреждены и разрушены две электроподстанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.