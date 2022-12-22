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Россияне из артиллерии ударили по Херсонской области: повреждены электросети и газопроводы

Фото: россияне из артиллерии ударили по Херсонской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко .

В результате удара мужчина получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Также были повреждены 10 домов местных жителей.

В селе уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений.

Напомним, вчера россияне около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области, погиб один человек, еще шесть гражданских ранены.

В результате вражеского обстрела Херсона были повреждены и разрушены две электроподстанции.

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Херсонская областьВойна России против Украины