Оккупанты вчера массированно обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы

Российские войска вчера 21 декабря около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Вследствие атак погиб один человек, еще шестеро гражданских ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Для массированных атак россияне применили артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Под вражеским огнем вновь оказались жилые кварталы Херсона. Также оккупанты атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома. "Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.