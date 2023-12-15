RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя: есть раненые, среди них ребенок

Архивное фото: Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 декабря, из артиллерии ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 15 декабря 2023 года военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь.

"В результате вражеской атаки ранения получили 83-летняя женщина и 16-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, гаражи, парники, линии электропередач.

Начато расследование

Прокуроры совместно с другими правоохранителями задокументировали очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

27 ноября российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Недавно сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине