ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли жилой дом в Волчанске, пострадал местный житель

Понедельник 25 сентября 2023 17:18
UA EN RU
Россияне обстреляли жилой дом в Волчанске, пострадал местный житель Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области, попав снарядом в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры Telegram.

Около 15:00 российские военные начали обстреливать город Волчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Обломками придавило 73-летнего мужчину. Сейчас он госпитализирован.

При этом отмечается, что по состоянию на сейчас обстрелы города не прекращаются.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября российские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя