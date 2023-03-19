Россияне из артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая

"Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой".

Напомним, утром в Херсоне раздались взрывы.

К тому же, вчера россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения, два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.