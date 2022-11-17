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Россияне из артиллерии обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей

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Черниговская область, Сумская область, Четверг 17 ноября 2022 17:31
Россияне из артиллерии обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей Фото: россияне из артиллерии обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 17 ноября, захватчики обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

"С 11:50-12:20 зафиксировано 18 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Леоновка. В результате обстрела повреждено несколько частных домов (произошло возгорание). Потерь личного состава нет. Информация о погибших и раненых среди гражданских не поступала" , - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оперативного командования, с 13.05 до 13.10 зафиксировано 10 приходов, предположительно из реактивных систем залпового огня в районе Украинского.

Также с 13:05 до 13:10 наблюдатели сообщили о 10 приходах, предположительно с РСЗО, в районе Нововасилевки.

С 13:25 до 13:30 сообщили о 5 приходах (вероятно из АГС) и 2 взрывах (вероятно из миномета 120 мм) и с 13:47 до 14:00 зафиксировано 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии в районе Украинского.

С 14:40 до 14:50 сообщили о 10 приходах, предположительно миномет 120 мм, в районе Нововасилевки.

Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 17 ноября, российские войска обстреляли Днепр . Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.

Также ранее мы писали, что российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря . Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.

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