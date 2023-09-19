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Россияне из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавший

Фото: РФ нанесла артиллерийские удары по Днепропетровской области, ранен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупанты сегодня ночью, 19 сентября из артиллерии дважды обстрелял Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, российские войска накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганецкую общину. В результате ранения получил 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.

Повреждения получили 6 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия электропередач и газопровод.Также оккупанты сегодня ночью попали по Кривому Рогу, из-за чего произошел пожар в многоэтажном здании.

"Уже утром над областью наши защитники сбили вражеский БПЛА", - добавил Лысак.

 

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области россияне постоянно обстреливают с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В частности, 11 сентября оккупанты обстреляли город из "Градов" и артиллерии, ранения получили три человека.

Как отмечают в полиции, из-за этой атаки повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажка и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей.

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Днепропетровская область