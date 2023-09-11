Россияне из "Градов" и артиллерии обстреляли магазин в Никополе: есть пострадавшие

Российские войска сегодня, 11 сентября, из "Градов" и артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"Сегодня российская армия уже дважды ударила по Никополю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты атаковали город из артиллерии и "Градов".

Пострадавшие и разрушения

По словам главы области, пострадали три человека.

Фото: Последствия обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - пишет Лысак.

Также разрушениям подверглись магазин, частное и пищевое предприятия. Задело и учебное заведение, пятиэтажку, хозяйственные постройки и автомобиль.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр.

Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

Недавно в результате вражеской атаки по Никополю пострадали два человека. Кроме того, из-за обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль, гараж и линии электропередач.