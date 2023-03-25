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Россияне из артиллерии обстреляли Часов Яр и Торецк на Донбассе: погибли два человека

Фото: Россияне из артиллерии обстреляли Часов Яр и Торецк на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области и убили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина

"В Торецке террористы убили женщину", - добавил руководитель Офиса президента.

Напомним, что российские оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские оккупанты также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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