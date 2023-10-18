Россияне из артиллерии четыре раза обстреляли Никополь, есть разрушения и пострадавший

"4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии. Лечится дома", - сообщил глава ОВА.

Фото: обстрел Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

По его данным, в результате российской атаки в городе занялась гостиница.

"Спасатели огонь укротили. Повреждены и 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки", - отметил Лысак.

Мы также сообщали, что сегодня российские оккупанты уже били по частным домам Днепровского района, а в результате чего есть жертва и раненые.

Напомним, после полномасштабного вторжения российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего от этого страдают Днепр и Никопольский район.

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