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Россияне из артиллерии четыре раза обстреляли Никополь, есть разрушения и пострадавший

Фото: Днепропетровская ОВА рассказала о сегодняшних обстрелах области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты четыре раза за сегодня обстреляли территории Никополя. В результате вражеских атак есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака,

"4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии. Лечится дома", - сообщил глава ОВА.

 

Фото: обстрел Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

По его данным, в результате российской атаки в городе занялась гостиница.

"Спасатели огонь укротили. Повреждены и 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки", - отметил Лысак.

Мы также сообщали, что сегодня российские оккупанты уже били по частным домам Днепровского района, а в результате чего есть жертва и раненые.

Напомним, после полномасштабного вторжения российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего от этого страдают Днепр и Никопольский район.

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Война России против УкраиныокупантиДнепропетровская область