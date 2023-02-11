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Россияне из артиллерии атаковали три громады в Днепропетровской области

Фото: Россияне из артиллерии атаковали три общины в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Трижды в течение дня армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты продолжают терроризировать тяжелой артиллерией наши мирные общины", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что россияне обстреляли три общины Никопольского района – Марганецкую, Мировскую и сам Никополь. Их враг покрыл огнем с временно оккупированных территорий Запорожской области.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Российские захватчики атаковали энергетический объект в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.

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