Россияне активно применяют бронетехнику: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

По его словам, россияне проявляют наибольшую активность на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях.

"За эти сутки на Бахмутском направлении враг совершил 197 обстрелов разными типами артиллерии и РСЗО, 35 раз атаковал наши позиции. В частности, только в районе Бахмута он 73 обстрела совершил и 25 раз пытался атаковать. Это северная часть самого Бахмута, Орехово, Васильевка, Богдановка", - сказал Череватый.

В этих боях россияне потеряли 96 оккупантов убитыми, еще 153 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, Лиманско-Купянское направление в течение последних недель остается рекордсменом по артиллерийским обстрелам со стороны россиян. Так, за эти сутки оккупанты совершили 442 обстрела, также произошло 11 боестолкновений.

Захватчики активно применяют бронетехнику на этом направлении. За эти сутки украинские военные подбили одну вражескую БМП и два тягача, уничтожили 3 миномета и 2 склада с боеприпасами.

Напомним, ранее Череватый заявлял, что оборона Бахмута закладывает основу для последующего украинского контрнаступления.

К тому же, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что планы россиян захватить Бахмут проваливаются.

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