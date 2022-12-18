Россияне активно ищут дезертиров с оружием в Мариуполе: жителям дали советы

Отмечается, что несколько бригад военных активно проводят поиски в Левобережном районе, в районе пл. Свободы и Кальмиусском районе.

"К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием. Исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь (неожиданность) из России. Источники говорят - из числа заключенных, поэтому группа представляет особую опасность", - написал Андрющенко.

Он призвал мариупольцев беречь себя и помнить, что любой живой россиянин с оружием представляет опасность. Если же жители увидят дезертиров, Андрющенко советует "сдавать" их захватчикам.

"Будем минусовать оккупантов даже таким образом", - добавил он.

Напомним, в Мариуполе и вокруг него растет военная активность российских захватчиков.

Кроме того, на технике россиян в Мариуполе заметили новые отметки.

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