RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне активно ищут дезертиров с оружием в Мариуполе: жителям дали советы

Фото: россияне активно ищут дезертиров с оружием в Мариуполе: жителям дали советы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты разыскивают дезертиров, сбежавших при транспортировке из России. Они вооружены и опасны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Отмечается, что несколько бригад военных активно проводят поиски в Левобережном районе, в районе пл. Свободы и Кальмиусском районе.

"К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием. Исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь (неожиданность) из России. Источники говорят - из числа заключенных, поэтому группа представляет особую опасность", - написал Андрющенко.

Он призвал мариупольцев беречь себя и помнить, что любой живой россиянин с оружием представляет опасность. Если же жители увидят дезертиров, Андрющенко советует "сдавать" их захватчикам.

"Будем минусовать оккупантов даже таким образом", - добавил он.

Напомним, в Мариуполе и вокруг него растет военная активность российских захватчиков.

Кроме того, на технике россиян в Мариуполе заметили новые отметки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины