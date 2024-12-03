Россияне активно штурмуют на двух направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 3 декабря, произошло 125 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы возле Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани пять раз пытались проводить наступательные действия, но получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.

Один раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеский штурм возле Колесниковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили четыре из восьми вражеских атак. Бои продолжаются.

В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг активен в районе Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, одна атака остановлена, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 28 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 24 атаки противника. Четыре боестолкновения продолжаются. Враг сбросил авиабомбы на Мирноград.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 30 боевых столкновений, захватчики наиболее активно пытаются продвинуться в районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки. Тринадцать боеприкосновений до сих пор продолжаются. Улаклы и Дачное оказались под ударами российских КАБов.

На Времивском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг проводил наступательные действия в районах Работино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, один бой продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли пять безрезультатных попыток атаковать позиции украинских войск.

В Курской области наши защитники за сегодня отразили 17 атак захватчиков, девять боестолкновений продолжаются.