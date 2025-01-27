Россияне активно атакуют под Покровском и в Курской области: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжаются четыре боестолкновения в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков произошли вблизи Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодязи. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы пока продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 37 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки, одновременно нанес авиаудар там авиаудара.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции наших войск.

На Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 14 КАБов и осуществил 156 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из РСЗО.