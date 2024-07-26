Россияне активны почти по всей линии боевого столкновения, - Генштаб

С начала суток 26 июля российские войска активны почти по всей линии боевого столкновения. Враг концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, всего на фронте в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.
Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации.
От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леоновка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.
Систематические бомбардировки вражеской авиации подвергаются Харьковской области. Сегодня, с российской территории, оккупанты в общей сложности сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.
На Харьковском направлении ВСУ отразили семь вражеских штурмов возле Слобожанского, Глубокого и Волчанская.
На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами недалеко от Синьковки.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три - продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Невского.
На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируема.
На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма возле Григоровки и Часовогого Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - бьют НАРами.
На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. Около каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.
На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки.
Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.
Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях.
Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинска.
На Времовском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях неподалеку от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.
На Ореховском направлении оккупаны получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив пять атак.
Кроме того, бомбили семь КАБ район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРамы целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.
"На остальных направлениях без особых изменений", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, за прошившие сутки, 25 июля, на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. При этом самая горячая ситуация неизменно на Покровском направлении.
За прошедшие сутки потери РФ составили 950 военных. Общие потери российской армии в живой силе достигли 572 300 человек.
Также ВСУ уничтожили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники оккупантов.
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