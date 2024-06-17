Россияне активизировались на Харьковском направлении, привлекли авиацию, - Генштаб

С начала суток, 17 июня, на линии фронта зафиксировано 52 боестолкновения. Враг активизировался на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Также россияне активизировались и на Харьковском.
На Харьковском направлении продолжаются четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамичная. Враг пытается потеснить Силы обороны при поддержке авиации.
На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще одна продолжается. Бои состоялись у Песчаного, Грековки и Макеевки. Враг несет потери, данные уточняются.
На Северском направлении россияне пытались прорвать оборону в районах Иванодарьевки и Раздоловки, где в настоящее время идут бои. Атака возле села Выемка отбита.
На Покровском направлении интенсивность атак не уменьшается. Россияне атакуют в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. Всего на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.
На Кураховском направлении зафиксировано всего 5 противостояний. Сейчас продолжается боестолкновение у Красногоровки.
На Времовском направлении россияне безуспешно штурмовали наши позиции у Старомайорского.
На Приднепровском направлении террористы один раз атаковали на левом берегу Днепра, успеха не имели.
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россияне пытаются расширить географию боевых действий, поскольку понимают, что поставки оружия и истребителей F-16 будут играть в пользу Украины.
Ознакомиться с утренним возведением Генштаба можно по ссылке.
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