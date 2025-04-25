Россияне активизировали штурмы под прикрытием обстрела Украины, - Зеленский

В ночь на 24 апреля армия России пыталась интенсифицировать штурмовые действия на фронте, когда Силы обороны были заняты отражением массированного ракетно-дронового удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В нем главком сообщил, что за сутки 24 апреля, захватчики реализовали почти 150 атак и более 4500 обстрелов по позициям Сил обороны, в частности из тяжелого вооружения.

Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении.

"Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак и получили достойный отпор", - написал Зеленский.

Президент особо отметил воинов 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые нанесли оккупанту ощутимые потери.

Кроме того, глава государства отметил эффективные действия 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, которые проявляют необходимые стойкость и результативность.

"Также наши следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве", - подытожил Зеленский.