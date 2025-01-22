Россияне активизировали обстрелы Черниговской области авиацией, - ГПСУ
Если раньше вражеская авиация активно применялась на Сумском направлении, то теперь она подключилась и к ударам по Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГСЧС) Андрея Демченко во время брифинга в "Укринформе".
"До этого авиация врага более активно применялась исключительно по Сумскому направлению. Сейчас мы видим обстрелы и по территории Черниговской области, и по территории Сумской области", - заявил Демченко.
По его словам, с начала 2025 года Россия осуществила более 2,5 обстрелов приграничных районов:
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской областей.
"55 из них были с применением авиации, а более тысячи - с применением артиллерии, более 1 400 - с применением беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.
Обстрелы Украины со стороны России
Во время войны Россия активно обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию. Основными целями являются объекты критической инфраструктуры, энергосистемы, промышленные предприятия и не только. В частности террористы часто бьют по гражданской инфраструктуре, что создает угрозу для гражданских.
В том же числе почти каждую ночь враг прибегает к запуску беспилотников. Например, в ночь на 22 января россияне выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений. По состоянию на 10 утра было подтверждено сбитие 65 из них.
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