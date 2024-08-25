Россияне активизировали наступательные действия в восточных областях, - Генштаб

С начала суток 25 августа на фронте произошли 136 боевых столкновений. Враг продолжает атаки на Покровском направлении и активизируется в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 95 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и осуществили 3169 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник провел четыре вражеских штурма неподалеку Волчанска и Липцов.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на этом направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши оборонительные рубежи вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершены, два - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боестолкновение. Российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи семи разных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки - провели в сумме 13 атак.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается неподалеку от Иванодарьевки.

На Краматорском направлении произошли 12 боев. Основные усилия враг прикладывал в районе Часового Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска вблизи Нелиповки и Торецка. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал у Новогродовки. Силы обороны в целом на направлении отбили уже 37 штурмов. Атаки оккупантов еще продолжаются неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки.

Предварительно, сегодня на этом направлении были обезврежены 254 оккупанта. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БпЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же, повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Противник, активизировавшись, заплатил за это довольно высокую цену - наши воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых - продолжается.

На Времовском направлении противник осуществил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.

На других направлениях - ситуация без особых изменений.