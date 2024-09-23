Россияне 89 раз атаковали позиции ВСУ. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Сегодня пострадали населенные пункты Сосновка, Бачевск, Мезеновка, Александровка, Новониколаевка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по населенным пунктам Бунякино, Реки, Волфине, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Строительное, Бондаревка.

Также сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области РФ. Били оккупанты по своему региону также из РСЗО и ствольной артиллерии.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Липцев.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы возле Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Макеевка, Диброва, Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

Возле Федоровки на Северском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку противника.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций Сил обороны возле Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино, вблизи последнего боестолкновения продолжается до сих пор.

На Торецком направлении, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию, враг совершил 13 атак. КАБами нанес удары по населенным пунктам Щербиновка, Веролюбовка и Константиновка, атаковал вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор, пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 18 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают враждебный напор, все атаки противника отражены.

Двенадцать боестолкновений произошло на Кураховском направлении, где захватчики пытались продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Четыре боя еще продолжаются.

На Времевском направлении захватчики четырежды шли в наступление на позиции украинских войск возле Угледара и Павловки, возле которой в настоящее время идет бой.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали возле Новоандреевки, штурм успешно отбит, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

"На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет", - добавили в Генштабе.