Россияне 85 раз обстреляли Херсонскую общину за неделю: десятки погибших и раненых

Российские военные 85 раз обстреляли территорию Херсонской общины с 20 по 27 ноября. В результате вражеских ударов погибли 16 человек, еще 35 получили травмы, в том числе ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую.
В течение 27 ноября захватчики обстреляли общину пять раз. К счастью, обошлось без пострадавших.
В частности, под вражескую атаку попал поселок Приозерное. Там разрушена стена дома, а также загорелась крыша.
В Степановке было попадание неразорвавшегося кассетным снарядом. В результате обстрелов произошло повреждение жилых домов.
Отметим, что сегодня в Херсоне трижды раздались взрывы.
К тому же, россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.