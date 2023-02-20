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Россияне 75 раз обстреляли Херсон и область: три человека погибли, 8 ранены

Фото: россияне 75 раз обстреляли Херсон и область (t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область. За сутки три человека погибли, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

В частности, Херсон армия РФ обстреляла 9 раз.

"Вражеские снаряды попали в жилые дома", - добавили в ОВА.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Среди раненых российскими обстрелами трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка", - отметили в администрации.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой - поврежден дом.

Кроме того, утром в понедельник, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть попадание в частный дом, под завалами может находиться женщина.

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