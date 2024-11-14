Россияне 25 раз атаковали на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 14 ноября, произошло 88 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Новенькое, Нововодмитровка, Бунякино Сумской области; Логи Черниговской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении российские оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В районе Серебрянского леса враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами.

Войска оккупантов пытаются искать слабые места в нашей обороне возле Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

Населенный пункт Часов Яр на Краматорском направлении подвергся авиационному удару одной управляемой бомбой.

На Торецком направлении наши защитники отразили четыре штурмовых действия врага в районе населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Берестки, Солнцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Кроме того, враг сбросил четыре управляемых авиабомбы на населенные пункты Романовка и Дачное.

На Времивском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка, к тому же сбросил на Темировку, Сухие Яли, Великую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

В Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны возле Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

"На остальных направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.