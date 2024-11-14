За сутки более 160 боев, половина из них состоялась на двух направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 13 ноября, состоялось 161 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, один - по пункту управления и два - по артиллерийским системам противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же авиацией поражен еще один важный объект противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне восемь раз атаковали в районах Волчанска и Высокой Яруги.
На Купянском направлении количество боестолкновений достигло 12.
На Лиманском направлении остановлено восемь атак противника. Враг концентрировал усилия в районах населенных пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.
На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек.
На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении россияне 40 раз атаковали неподалеку Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки и не только.
На Кураховском направлении оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времовском направлении отбито десять атак в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое и не только.
На Ореховском направлении враг три раза пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении отбито пять атак.
Потери России
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 716 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1690 оккупантов и уничтожили:
- 19 танков;
- 51 боевую бронированную машину;
- 64 артиллерийские системы.
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