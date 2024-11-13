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За прошедшие сутки более 160 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Среда 13 ноября 2024 08:41
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За прошедшие сутки более 160 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 ноября, на линии фронта состоялось 162 боев. Больше всего враг давил на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении отбито 17 вражеских атак неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении террористы шесть раз атаковали вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении отбита атака в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отбито 28 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении россияне 47 раз атаковали, в том же числе в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении враг совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении россиян атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 714 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1770 российских террористов, а также уничтожили:

  • 24 танка;
  • 49 боевых бронированных машин;
  • 56 артиллерийских систем.

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