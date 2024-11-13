За прошедшие сутки более 160 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 12 ноября, на линии фронта состоялось 162 боев. Больше всего враг давил на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении отбито 17 вражеских атак неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении террористы шесть раз атаковали вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении отбита атака в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отбито 28 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении россияне 47 раз атаковали, в том же числе в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении враг совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении россиян атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 714 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1770 российских террористов, а также уничтожили: