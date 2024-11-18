Россияне 23 раза атаковали на Кураховском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 18 ноября, произошло 87 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской области, такие как Новенькое и Павловка.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по району Басовки.
На Харьковском направлении противник предпринял три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев возле Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно – продолжается.
На Торецком направлении при поддержке авиации враг пытался вклиниться в нашу оборону в Торецком районе. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили десять атак противника, семь боестолкновений - еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Враг бомбил Романовку и Дачное КАБами.
На Времивском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
"Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отбили десять вражеских атак, бои продолжаются", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 17 ноября, на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1560 военных, а также 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников. В общей сложности потери РФ уже превысили 722 тысячи солдат.
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