Россияне 23 раза атаковали на Кураховском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 18 ноября, произошло 87 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской области, такие как Новенькое и Павловка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по району Басовки.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник предпринял три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев возле Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно – продолжается.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг пытался вклиниться в нашу оборону в Торецком районе. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили десять атак противника, семь боестолкновений - еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Враг бомбил Романовку и Дачное КАБами.

На Времивском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отбили десять вражеских атак, бои продолжаются", - добавили в Генштабе.