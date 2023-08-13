Россиянам снова померещились беспилотники в двух областях

Россияне утверждают, что Украина якобы в 11:00 пыталась совершить атаку беспилотником по объектам на территории России. При этом дрон, по их словам, был сбит.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также россияне заявили, что еще один беспилотник был сбит в Курской области примерно в 11:30.

Как уверяют в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.

Взрывы в Москве

Напомним, в последние недели в российской столице и вблизи нее участились взрывы. В частности, россияне стали чаще жаловаться на "атаки дронов".

Так, одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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