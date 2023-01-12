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Россиянам не удается прорвать нашу оборону. В ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Фото: Сергей Череватый, представитель Восточной группировки (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

В Соледаре Донецкой области ведутся ожесточенные бои. При этом российским оккупантам не удается прорвать оборону украинских защитников и выйти в наш тыл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг сосредоточил на Соледаре главные усилия. Так, за сутки оккупанты нанесли 91 артиллерийский удар по городу. Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить противника. Так, артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 россиян за эти сутки.

"Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринимать попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл", - сказал Череватый.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что самые тяжелые бои сейчас продолжаются в районе Соледара. Россияне продолжают свои штурмы, но терпят значительные потери и не имеют успеха.

Отметим, что вчера российские пропагандисты заявили, что якобы боевики ЧВК "Вагнера" захватили Соледар и контролируют всю территорию города. На это Череватый ответил, что заявления оккупантов о "взятии" Соледара - фейк. Так, битва за Соледар важна, поскольку преимущество врага на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

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