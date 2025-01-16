Россиянам не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта, - Сырский

Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сырский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

"Поблагодарил генерала Брауна за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно в части поставки средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов", - написал Сырский.

Браун, в свою очередь, сообщил, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Больше всего враг давит на Покровском направлении. Как сообщала оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица", террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на направлении.

Между тем президент Владимир Зеленский, во время интервью польским СМИ подтвердил возможность завершения полномасштабной войны в 2025 году.

По словам представителя Национальной гвардии Руслана Музычука, в последнее время россияне стали чаще добровольно сдаваться в плен.