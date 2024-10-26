У россиян проблемы с запуском отопления в Луганске, - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске так называемая "власть" запустила отопительный сезон. Однако тепла до сих пор нет и пока не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, 17 октября российские оккупационные власти в Луганске празднично запускали отопительный сезон. Чиновники отчитывались о теплых батареях в школах и больницах. Однако так было только на пропагандистских площадках.

На практике все наоборот. Ни в одном из социальных заведений батареи не греют и по сей день. Более того, так называемая "власть" отложила запуск местных котельных как минимум еще на три недели.

"Объяснять причины отсрочки не стали", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС добавили, что у работников котельных временно оккупированной части Донецкой области накануне отопительного сезона "терпение лопнуло". В частности, из-за задержки зарплат.

"Из-за многомесячных задержек с выплатами зарплат они прекратили выходить на работу. В результате подготовка котельных к новому отопительному сезону фактически остановлена", - добавил ресурс.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что подобная ситуация создает серьезные риски для населения, которое может остаться без отопления.