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У россиян проблемы с запуском отопления в Луганске, - ЦНС

Суббота 26 октября 2024 19:25
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У россиян проблемы с запуском отопления в Луганске, - ЦНС Фото: в Луганске не будет отопления еще минимум три недели (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Луганске так называемая "власть" запустила отопительный сезон. Однако тепла до сих пор нет и пока не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, 17 октября российские оккупационные власти в Луганске празднично запускали отопительный сезон. Чиновники отчитывались о теплых батареях в школах и больницах. Однако так было только на пропагандистских площадках.

На практике все наоборот. Ни в одном из социальных заведений батареи не греют и по сей день. Более того, так называемая "власть" отложила запуск местных котельных как минимум еще на три недели.

"Объяснять причины отсрочки не стали", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС добавили, что у работников котельных временно оккупированной части Донецкой области накануне отопительного сезона "терпение лопнуло". В частности, из-за задержки зарплат.

"Из-за многомесячных задержек с выплатами зарплат они прекратили выходить на работу. В результате подготовка котельных к новому отопительному сезону фактически остановлена", - добавил ресурс.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что подобная ситуация создает серьезные риски для населения, которое может остаться без отопления.

Напомним, недавно стало известно, что на временно оккупированных территориях вновь возникла проблема с водой. В частности, в Донецке и Макеевке ее планировали подавать по часам.

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