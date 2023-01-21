Россиян подозревают в кибератаке на один из органов Минобороны Франции, - СМИ

Как отмечает издание, целью атаки хакеров были серверы и базы данных. Специалисты почти месяц разбирались с ее последствиями.

Расследование инцидента все еще продолжается и в Минобороны Франции пока никак не комментируют его процесс. При этом собеседники BFMTV утверждают, что за атакой скорее всего стоит Россия.

В издании добавляют, что в результате кибератаки хакеры могли получить базу с персональными данными бывших военных, в том числе их номера телефонов. В комментарии журналистам эксперты рассказали, что таким образом россияне могут попытаться завербовать их для сотрудничества.

Также BFMTV напомнило, что недавно вице-адмирал Патрик Швальро рассказал о ряде военных в отставке, которые помогают Кремлю продвигать свои информационные нарративы.