У россиян на оккупированных территориях ухудшается морально-психологическое состояние, - Маляр

Так, по ее словам, с начала августа этого года в подразделениях оккупантов уровня взвода под видом якобы оперативного информирования военнослужащих об актуальной военно-политической обстановке увеличена интенсивность проведения так называемой военно-патриотической работы.

Таким образом, в подразделениях оккупантов скрыто осуществляется отслеживание благонадежности военнослужащих относительно готовности к участию в боевых действиях.

В то же время тяжелые потери и чрезмерное физическое истощение личного состава оккупантов за время ведения боевых действий усиливают депрессивные настроения в подразделениях противника. Снижается уровень личной мотивации русских военнослужащих к участию в так называемой специальной военной операции, что оказывает существенное влияние на состояние военной дисциплины и правопорядка.

Кроме того, увеличивается количество случаев употребления наркотических веществ и злоупотреблений алкогольными напитками, самовольного ухода от мест несения службы и дезертирства. В связи с указанным военным командованием РФ открыто начало применять жесткие репрессивные меры, в том числе и в отношении гражданского населения.

В частности, в Горностаевке Херсонской области и ряде других населенных пунктов представители военной комендатуры оккупантов осуществляли усиленное патрулирование и обход частных помещений с целью поиска дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах.