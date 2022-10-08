RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У россиян нет альтернативы поставкам по Крымскому мосту: Федоров объяснил почему

Фото: Крымский мост (t.me/informnapalm)
Автор: Сергей Пышкин

России не удастся организовать поставки "всего необходимого" по железной дороге через оккупированный юг Украины, в том числе через Токмак. Дело в том, что мост в городе "устал еще три месяца назад".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Это фейк. Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет путей и моста", - заявил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, если же россияне попытаются что-нибудь починить, то партизаны сделают все возможное, чтобы испортить им планы.

"А если попытаются починить, то наши партизаны знают, что с этим делать. Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего взрыва на Крымском мосту. Также военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, как повреждение моста может повлиять на войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация