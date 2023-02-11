У россиян недостаточно ресурсов, чтобы начать наступление до 24 февраля, - ГУР

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - отметил он.

Черняк заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она старается найти слабые места в обороне ВСУ.

"По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины", - добавил представитель ГУР МО.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, но, несмотря на это, продолжает ракетный террор против мирного населения в Украине.

"Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", - подытожил он.