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У россиян недостаточно ресурсов, чтобы начать наступление до 24 февраля, - ГУР

Фото: у россиян недостаточно ресурсов, чтобы начать наступление до 24 февраля (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У российского командования недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - отметил он.

Черняк заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она старается найти слабые места в обороне ВСУ.

"По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины", - добавил представитель ГУР МО.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, но, несмотря на это, продолжает ракетный террор против мирного населения в Украине.

"Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", - подытожил он.

Напомним, ранее западные СМИ спрогнозировали, от куда может начаться большое наступление ВСУ. Там считают наиболее вероятным направлением станет юг с центром в Мелитополе.

Также сообщалось, что оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

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