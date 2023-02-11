У россиян недостаточно ресурсов, чтобы начать наступление до 24 февраля, - ГУР

У российского командования недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине вторжения в Украину 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка.
"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - отметил он.
Черняк заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она старается найти слабые места в обороне ВСУ.
"По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины", - добавил представитель ГУР МО.
Кроме того, Черняк подчеркнул, что Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, но, несмотря на это, продолжает ракетный террор против мирного населения в Украине.
"Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", - подытожил он.
Напомним, ранее западные СМИ спрогнозировали, от куда может начаться большое наступление ВСУ. Там считают наиболее вероятным направлением станет юг с центром в Мелитополе.
Также сообщалось, что оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.
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