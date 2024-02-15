У россиян есть проблемы с "Калибрами", - Игнат

"Есть проблемы с "Калибрами", это очевидно. Это уже все замечают, что очень мало они используют этих ракет", - заявил Игнат.

Во время сегодняшнего массированного обстрела террористы применили две крылатые ракеты "Калибр". Обе были уничтожены противовоздушной обороной. Во время предыдущего - три ракеты такого типа.

По словам Игната, у врага могли возникнуть проблемы с логистикой после успешных ударов военных по временно оккупированному Крыму. "Калибры" перевозили и заряжали с основной базы россиян в Севастополе.

"Но они были оттеснены нашими Силами обороны. Черноморский флот России отошел дальше к базе Новороссийска. Возможно другие технические проблемы, это и изготовление, и платформы которые их запускают", - пояснил спикер.

В частности он отметил, что враг во время ударов применяет широкую номенклатуру различных типов ракет.

"Фактически они используют все, что у них есть. Поэтому мы называем комбинированный удар - с разных направлений, из разных носителей воздушного, морского, наземного базирования", - рассказал Игнат.

Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:

12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;

2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;

зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;

управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.