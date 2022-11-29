Россия свозит ОМОН из Дагестана на юг Украины: планирует "мобилизацию"

Для этих целей на левый берег Херсонской области, который временно находится под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и "работников военных комиссариатов" группировок "Л/ДНР".

Известно, что они расположились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.

"Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключено, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий покинуть захваченный РФ регион на юге Украины и "не становиться ресурсом для врага".