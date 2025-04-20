Россия обвинила Украину в нарушении "перемирия" после провокации в Донецке, - ЦПД

Россия обвинила Украину в нарушении "пасхального перемирия" после инсценированной провокации в Донецке. ЦПД сообщает, что целью этого вброса было создание образа Украины как нарушителя мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

После объявления Россией "пасхального перемирия", ситуация на фронте не улучшилась, а наоборот - продолжились обстрелы и штурмы.

Российские войска не придерживаются своих собственных обещаний, и даже инсценировали провокацию в Донецке, чтобы возложить ответственность за нарушение объявленного "перемирия" на Украину.

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, всего за первые шесть часов после начала "пасхального перемирия" Россия осуществила 387 обстрелов и 19 штурмовых действий.

Кроме того, зафиксировано 290 случаев применения беспилотников для атак. Только за последние дни на разных отрезках фронта произошли еще 59 обстрелов и 5 штурмовых атак российских подразделений.

В ЦПИ отмечают, что целью этих манипуляций является создание образа миротворца для Путина и попытка обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, ведь именно РФ продолжает агрессивные действия, несмотря на объявление о перемирии.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно зеркально в ответ на нарушения со стороны России, и не будет соглашаться на провокации.