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Бывший морпех США может умирать в тюрьме в России - Reuters

08:06 07.08.2026 Пт
4 мин
Даже матери не позволяют посетить сына, несмотря на решение суда
aimg Екатерина Коваль
Бывший морпех США может умирать в тюрьме в России - Reuters Фото: Роберт Гилман отбывает наказание в Воронеже с 2022 года (Getty Images)
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Бывший морской пехотинец США Роберт Гилман, заключенный в Россию с 2022 года, по словам двух правозащитных групп и его сестры, в июне впал в состояние ступора и может находиться на грани смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В каком состоянии находится Гилман

По словам Эрика Лебсона, главного стратега представляющей семью правозащитной организации Global Reach 32-летнего Гилмана кормят через зонд. Белый дом и Госдепартамент США неоднократно призывали Москву уволить его для срочного лечения в США.

Гилмана содержали в тюрьме Воронежа - примерно в 550 км к югу от Москвы. В конце июня его перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы скорой помощи в кататонообразном состоянии, которое оценили как "диссоциативный ступор".

По классификации Всемирной организации здравоохранения диссоциативный ступор описывается как "глубокое уменьшение или отсутствие произвольных движений и нормальной реакции на внешние раздражители".

По словам Лебсона, Гилман не может общаться, получает еду и жидкость через зонд, а его глаза остаются закрытыми. Из-за этого состояния он не может присутствовать на судебных заседаниях.

"Похоже, он не получает нужного ему ухода, и мы очень озабочены его жизнью и безопасностью", - заявила Элизабет Ричардс, директор по адвокации и исследованиям заложников в Foley Foundation, которая следит за делом.

Поднимали ли этот вопрос на дипломатическом уровне

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Reuters, что узнал из-за контактов в Госдепартаменте: госсекретарь Марко Рубио возбудил дело Гилмана во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Какой ответ дал Лавров, родник не знает.

"Мы глубоко озабочены состоянием здоровья Роберта Гилмана и продолжением его содержания под стражей", - заявили в Госдепартаменте. Посольство России на запросы о комментарии не ответило.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил, что власти "внимательно отслеживают дело господина Гилмана и неоднократно и настойчиво обращались к россиянам с призывом вернуть его в США".

Почему семью не пускают в Гилман

По словам Лебсона, российская больница запретила матери Гилмана посещать сына, несмотря на то, что у нее есть судебное разрешение на свидание. Консульские чиновники США время от времени могли посещать Гилмана в тюрьме, однако ни их, ни его российский адвокат не пускают в больницу.

"Я боюсь за брата больше, чем когда-либо с начала этого ужасного кошмара", - заявила сестра Гилмана Лекси Гадсон. "Я боюсь, что больше никогда не увижу его, если россияне его не уволят. Боюсь, что он может умереть".

История дела

Гилман, служивший в морской пехоте США с августа 2019 по август 2020 года, был арестован 17 января 2022 в Воронеже во время поездки поездом. По данным российских государственных медиа, его задержали за якобы удар ногой по полицейскому в состоянии опьянения.

Впрочем, его отец Владимир Гилман, эмигрировавший в Массачусетс из России, в колонке для Boston Globe 11 октября 2024 года написал, что обвинения были ложными - сын заболел во время инцидента и случайно задел офицера ногой. Сам офицер не пострадал, снял обвинения и не представил доказательств на суде.

Роберт Гилман приговорен к 4,5 годам заключения. По словам отца, семья еще в марте 2023 года просила Госдепартамент признать сына "неправомерно задержанным" - этот статус сделал бы его увольнение приоритетом для правительства США. Reuters не смогло выяснить, почему такое определение до сих пор не дали - по словам Лебсона, Рубио вообще не присваивал этот статус ни одному американцу, заключенному в России с тех пор, как Трамп начал второй срок.

Российские государственные медиа сообщали, что в 2024 году срок Гилмана продлили до 10 лет якобы за нападение на работников тюрьмы. Лебсон и Ричардс отрицают эти обвинения, утверждая, что охранники содержали Гилмана в чрезвычайно жестких условиях, пытали его и вводили изменяющие сознание препараты - именно это, по их словам, и привело к переводу в гражданскую больницу.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что можем увидеть ситуацию, подобную истории Отто Вармбира", - сказал Лебсон, вспомнив американского студента, которого уволила Северная Корея в коме в 2017 году после 17 месяцев заключения - Вармбир умер в том же месяце в больнице США от тяжелого поражения мозга.

Напомним, в 2017 году ФБР тайно начало расследование по Трампу относительно его возможных связей с Россией - материалы этого дела недавно рассекретили.

Между тем сама структура ФБР в последнее время претерпевает существенные изменения - по данным Reuters, бюро резко изменило курс и начало сотрудничество с правоохранителями России и Китая, что вызвало беспокойство среди бывших американских спецслужб.

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