Россия не обращалась за помощью в ОДКБ из-за наступления ВСУ в Курской области

"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было ", - сообщили в секретариате ОДКБ.

При этом секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч по обсуждению ситуации в приграничных областях России не было.

В ОДКБ отметили, что опрос по использованию коллективных сил решается консенсусом, "однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений".

Наступление ВСУ в Курской области в организации назвали "новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ".

"Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации", - отметили в секретариате ОБКБ.