Иллюстративное фото: Россия снова ударила по табачной фабрике в Прилуках (ГСЧС)

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Ночью и утром 29 ноября город Прилуки Черниговской области оказался под ударом дронов. Россияне снова атаковали табачную фабрику British American Tobacco.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и пресс-службу полиции Прилукского района.

Как сообщили в полиции, россияне атаковали промышленное предприятие в городе Прилуки. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. По информации "Суспільного", речь идет о табачной фабрике в Прилуках, входящей в международную корпорацию British American Tobacco. Фото: Россия ударила по табачной фабрике в Прилуках ("Суспільне")