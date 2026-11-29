Ілюстративне фото: Росія знову вдарила по тютюновій фабриці в Прилуках (ДСНС)

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Вночі та вранці 29 листопада місто Прилуки Чернігівської області опинилося під ударом дронів. Росіяни знову атакували тютюнову фабрику British American Tobacco.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та пресслужбу поліції Прилуцького району.

Як повідомили у поліції росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. За інформацією "Суспільного", йдеться про тютюнову фабрику у Прилуках, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Фото: Росія вдарила по тютюновій фабриці в Прилуках ("Суспільне")