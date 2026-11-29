Росія знову вдарила по тютюновій фабриці в Прилуках
11:48 29.11.2026 Нд
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Ілюстративне фото: Росія знову вдарила по тютюновій фабриці в Прилуках (ДСНС)
Вночі та вранці 29 листопада місто Прилуки Чернігівської області опинилося під ударом дронів. Росіяни знову атакували тютюнову фабрику British American Tobacco.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та пресслужбу поліції Прилуцького району.
Як повідомили у поліції росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки.
Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
За інформацією "Суспільного", йдеться про тютюнову фабрику у Прилуках, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.
Нагадаємо, це вже другий удар по цьому підприємству цієї осені. Востаннє росіяни атакували тютюнову фабрику в Прилуках 7 вересня. Після того її роботу призупинили.